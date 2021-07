UPDATE 2:00 July 22nd

According to the BC Wildfire Service, the wildfires in the area are continuing to grow.

The Octopus Creek wildfire is now sitting at 4,200 hectares in size and the Michaud Creek fire has grown to the size of 4,600 hectares.

Crews are still at the scene of the fires trying to contain them.

MORE: Wildfires of note (Government of BC)

ORIGINAL 10:26 July 22nd

The Regional District of Central Kootenay, with the recommendation from the BC Wildfire Service, has issued multiple Evacuation Alerts and Orders due to the various wildfires burning in the region.

Trozzo Creek

Due to the Trozzo Creek wildfire, which is burning at 2,635 hectares, an Evacuation Order has been issued for the area from 8210 Highway 6, below Ringrose Creek, south to Christian Creek in the Slocan Valley in Electoral Area H.

House Number Street Name Locality House Number Street Name Locality 7611 ROOSTER RD PERRY SIDING 7760 KENNEDY RD PERRY SIDING 7602 ROOSTER RD PERRY SIDING 7721 ROOSTER RD PERRY SIDING 7618 ROOSTER RD PERRY SIDING 7703 LOYOLA RD PERRY SIDING 7610 ROOSTER RD PERRY SIDING 7476 HWY 6 PERRY SIDING 7624 ROOSTER RD PERRY SIDING 7779 KENNEDY RD PERRY SIDING 7549 POPOU RD PERRY SIDING 7475 HWY 6 PERRY SIDING 7547 POPOU RD PERRY SIDING 7825 POPOU RD PERRY SIDING 7630 ROOSTER RD PERRY SIDING 7765 KENNEDY RD PERRY SIDING 7637 ROOSTER RD PERRY SIDING 7835 POPOU RD PERRY SIDING 7641 ROOSTER RD PERRY SIDING 7794 KENNEDY RD PERRY SIDING 7574 POPOU RD PERRY SIDING 7491 ST THOMAS RD PERRY SIDING 7640 KENNEDY RD PERRY SIDING 7464 HWY 6 PERRY SIDING 7570 POPOU RD PERRY SIDING 7787 KENNEDY RD PERRY SIDING 7582 POPOU RD PERRY SIDING 7729 LOYOLA RD PERRY SIDING 7578 POPOU RD PERRY SIDING 7769 KENNEDY RD PERRY SIDING 7672 ROOSTER RD PERRY SIDING 7728 KENNEDY RD PERRY SIDING 7599 POPOU RD PERRY SIDING 7459 HWY 6 PERRY SIDING 7546 POPOU RD PERRY SIDING 7802 HWY 6 PERRY SIDING 7681 ROOSTER RD PERRY SIDING 7460 HWY 6 PERRY SIDING 7671 KENNEDY RD PERRY SIDING 7751 KENNEDY RD PERRY SIDING 7665 KENNEDY RD PERRY SIDING 7458 HWY 6 PERRY SIDING 7682 ROOSTER RD PERRY SIDING 7485 ST THOMAS RD PERRY SIDING 7680 KENNEDY RD PERRY SIDING 7456 HWY 6 PERRY SIDING 7715 HWY 6 PERRY SIDING 7787 KENNEDY RD PERRY SIDING 7741 HWY 6 PERRY SIDING 7840 POPOU RD PERRY SIDING 7687 ROOSTER RD PERRY SIDING 7785 KENNEDY RD PERRY SIDING 7721 HWY 6 PERRY SIDING 7842 POPOU RD PERRY SIDING 7727 HWY 6 PERRY SIDING 7466 ST THOMAS RD PERRY SIDING 7690 KENNEDY RD PERRY SIDING 7484 ST THOMAS RD PERRY SIDING 7694 ROOSTER RD PERRY SIDING 7844 POPOU RD PERRY SIDING 7538 POPOU RD PERRY SIDING 7462 ST THOMAS RD PERRY SIDING 7698 KENNEDY RD PERRY SIDING 7440 HWY 6 PERRY SIDING 7751 HANSEN RD PERRY SIDING 7445 HWY 6 PERRY SIDING 7733 HWY 6 PERRY SIDING 7450 ST THOMAS RD PERRY SIDING 7536 POPOU RD PERRY SIDING 7783 KENNEDY RD PERRY SIDING 7740 HWY 6 PERRY SIDING 7850 POPOU RD PERRY SIDING 7770 HANSEN RD PERRY SIDING 7787 KENNEDY RD PERRY SIDING 7710 KENNEDY RD PERRY SIDING 7803 LEMON CK RD PERRY SIDING 7756 HWY 6 PERRY SIDING 7469 ST THOMAS RD PERRY SIDING 7773 HANSEN RD PERRY SIDING 7467 ST THOMAS RD PERRY SIDING 7487 HWY 6 PERRY SIDING 7810 LEMON CK RD PERRY SIDING 7776 HANSEN RD PERRY SIDING 7437 HWY 6 PERRY SIDING 7721 LOYOLA RD PERRY SIDING 7463 ST THOMAS RD PERRY SIDING 7441 HWY 6 PERRY SIDING 7160 GRAHAM RD PERRY SIDING 7432 HWY 6 PERRY SIDING 8044 LINDSAY RD SLOCAN 7427 HWY 6 PERRY SIDING 8050 LINDSAY RD SLOCAN 7410 HWY 6 PERRY SIDING 8031 LINDSAY RD SLOCAN 7415 HWY 6 PERRY SIDING 7177 HWY 6 7372 JMAEFF RD PERRY SIDING 8054 LINDSAY RD SLOCAN 7409 HWY 6 PERRY SIDING 8064 HWY 6 SLOCAN 7405 HWY 6 PERRY SIDING 8074 HWY 6 SLOCAN 7388 HWY 6 PERRY SIDING 7173 HWY 6 PERRY SIDING 7366 JMAEFF RD PERRY SIDING 7152 HWY 6 PERRY SIDING 7351 JMAEFF RD PERRY SIDING 8085 HWY 6 SLOCAN 7882 MON AMIE RD SLOCAN 8087 LINDSAY RD SLOCAN 7892 MON AMIE RD SLOCAN 8098 HWY 6 SLOCAN 7382 HWY 6 PERRY SIDING 8081 LINDSAY RD SLOCAN 7872 MON AMIE RD SLOCAN 7140 GRAHAM RD PERRY SIDING 7861 MON AMIE RD SLOCAN 7112 PERRY’S BACK RD PERRY SIDING 7981 MON AMIE RD SLOCAN 7136 GRAHAM RD PERRY SIDING 7983 MON AMIE RD SLOCAN 7154 GRAHAM RD PERRY SIDING 7862 MON AMIE RD SLOCAN 7150 GRAHAM RD PERRY SIDING 7350 HWY 6 PERRY SIDING 7103 GRAHAM RD PERRY SIDING 7993 MON AMIE RD SLOCAN 7148 GRAHAM RD PERRY SIDING 7989 MON AMIE RD SLOCAN 7041 PERRY’S VLG RD PERRY SIDING 7995 MON AMIE RD SLOCAN 7046 PERRY’S VLG RD PERRY SIDING 7928 LEMON CK RD PERRY SIDING 7051 PERRY’S VLG RD PERRY SIDING 7322 HWY 6 PERRY SIDING 7064 HWY 6 PERRY SIDING 7277 GUSTAFSON RD PERRY SIDING 7060 HWY 6 PERRY SIDING 7269 GUSTAFSON RD PERRY SIDING 7040 PERRY’S VLG RD PERRY SIDING 7274 GUSTAFSON RD PERRY SIDING 7048 HWY 6 PERRY SIDING 7267 GUSTAFSON RD PERRY SIDING 8151 HWY 6 SLOCAN 7263 GUSTAFSON RD PERRY SIDING 8140 HWY 6 SLOCAN 7270 GUSTAFSON RD PERRY SIDING 8150 HWY 6 SLOCAN 7261 HARASEMOV RD PERRY SIDING 7020 PERRYS CEMETERY RD PERRY SIDING 7262 GUSTAFSON RD PERRY SIDING 8155 HWY 6 SLOCAN 7241 HARASEMOV RD PERRY SIDING 7029 HWY 6 PERRY SIDING 7242 GUSTAFSON RD PERRY SIDING 7010 PERRYS CEMETERY RD PERRY SIDING 8043 HWY 6 SLOCAN 7030 PERRYS CEMETERY RD PERRY SIDING 7196 GRAHAM RD PERRY SIDING 7050 BENTLEY RD PERRY SIDING 8047 HWY 6 SLOCAN 8156 HWY 6 SLOCAN 8046 HWY 6 SLOCAN 7021 PERRYS CEMETERY RD PERRY SIDING 7184 GRAHAM RD PERRY SIDING 7065 BENTLEY RD PERRY SIDING 7174 GRAHAM RD PERRY SIDING 7055 BENTLEY RD PERRY SIDING 8050 HWY 6 SLOCAN 8169 HWY 6 SLOCAN 8020 LINDSAY RD SLOCAN 8197 HWY 6 SLOCAN 8026 LINDSAY RD SLOCAN 8210 HWY 6 SLOCAN

“Residents and visitors are required to leave the Evacuation Order area immediately,” said the RDCK. “Evacuated residents are asked to go to their pre-arranged emergency locations and register online with Emergency Support Services (ESS). If you do not have a pre-arranged location and require support, please report to the Castlegar and District Recreation Centre, 2101 6th Avenue, Castlegar, BC.”

Michaud Creek

Due to the Michaud Creek wildfire, which is burning at 2,670 hectares, an Evacuation Order has been issued for the Electoral Area K to include the communities of Edgewood and Needles north to Whatshan Lake for a total of 356 properties.

710 ARMSTRONG RD 710 ARMSTRONG RD 715 ARMSTRONG RD 715 ARMSTRONG RD 720 ARMSTRONG RD 720 ARMSTRONG RD 125 BARNES CK RD 125 BARNES CK RD 201 BARNES CREEK FSR 201 BARNES CREEK FSR 299 BARNES CREEK FSR 299 BARNES CREEK FSR 320 BARNES CREEK FSR 320 BARNES CREEK FSR 321 BARNES CREEK FSR 321 BARNES CREEK FSR 326 BARNES CREEK FSR 326 BARNES CREEK FSR 337 BARNES CREEK FSR 337 BARNES CREEK FSR 353 BARNES CREEK FSR 353 BARNES CREEK FSR 361 BARNES CREEK FSR 361 BARNES CREEK FSR 250 BENCH CREEK FSR 250 BENCH CREEK FSR 222 BIRCH DR 222 BIRCH DR 225 BIRCH DR 225 BIRCH DR 228 BIRCH DR 228 BIRCH DR 230 BIRCH DR 230 BIRCH DR 231 BIRCH DR 231 BIRCH DR 140 CALDER RD 140 CALDER RD 141 CALDER RD 141 CALDER RD 201 CALDER RD 201 CALDER RD 9700 CALDER RD 9700 CALDER RD 102 CEMETERY RD 102 CEMETERY RD 119 CEMETERY RD 119 CEMETERY RD 129 CEMETERY RD 129 CEMETERY RD 202 CEMETERY RD 202 CEMETERY RD 219 CEMETERY RD 219 CEMETERY RD 225 CEMETERY RD 225 CEMETERY RD 229 CEMETERY RD 229 CEMETERY RD 230 CEMETERY RD 230 CEMETERY RD 230 CEMETERY RD 230 CEMETERY RD 233 CEMETERY RD 233 CEMETERY RD 1090 COATES RD 1090 COATES RD 1104 COATES RD 1104 COATES RD 604 DORITY RD 604 DORITY RD 618 DORITY RD 618 DORITY RD 621 DORITY RD 621 DORITY RD 623 DORITY RD 623 DORITY RD 634 DORITY RD 634 DORITY RD 705 DORITY RD 705 DORITY RD 714 DORITY RD 714 DORITY RD 725 DORITY RD 725 DORITY RD 841 DORITY RD 841 DORITY RD 903 DORITY RD 903 DORITY RD 306 EAGLE CRES 306 EAGLE CRES 307 EAGLE CRES 307 EAGLE CRES 317 EAGLE CRES 317 EAGLE CRES 319 EAGLE CRES 319 EAGLE CRES 320 EAGLE CRES 320 EAGLE CRES 323 EAGLE CRES 323 EAGLE CRES 326 EAGLE CRES 326 EAGLE CRES 331 EAGLE CRES 331 EAGLE CRES 337 EAGLE CRES 337 EAGLE CRES 341 EAGLE CRES 341 EAGLE CRES 345 EAGLE CRES 345 EAGLE CRES 346 EAGLE CRES 346 EAGLE CRES 349 EAGLE CRES 349 EAGLE CRES 319A EAGLE CRES 319A EAGLE CRES 401 FERRET RD 401 FERRET RD 405 FERRET RD 405 FERRET RD 425 FERRET RD 425 FERRET RD 544 FERRET RD 544 FERRET RD 552 FERRET RD 552 FERRET RD 556 FERRET RD 556 FERRET RD 610 FERRET RD 610 FERRET RD 809 FERRET RD 809 FERRET RD 859 FERRET RD 859 FERRET RD 206 GRANBY DR 206 GRANBY DR 209 GRANBY DR 209 GRANBY DR 210 GRANBY DR 210 GRANBY DR 214 GRANBY DR 214 GRANBY DR 216 GRANBY DR 216 GRANBY DR 217 GRANBY DR 217 GRANBY DR 218 GRANBY DR 218 GRANBY DR 221 GRANBY DR 221 GRANBY DR 225 GRANBY DR 225 GRANBY DR 233 GRANBY DR 233 GRANBY DR 234 GRANBY DR 234 GRANBY DR 106 HELMER RD 106 HELMER RD 115 HELMER RD 115 HELMER RD 133 HELMER RD 133 HELMER RD 144 HELMER RD 144 HELMER RD 9062 HIGHWAY 6 9062 HIGHWAY 6 452 HOPP RD 452 HOPP RD 455 HOPP RD 455 HOPP RD 602 HUG RD 602 HUG RD 702 HUG RD 702 HUG RD 712 HUG RD 712 HUG RD 805 HUG RD 805 HUG RD 901 HUG RD 901 HUG RD 8855 HWY 6 8855 HWY 6 8873 HWY 6 8873 HWY 6 8929 HWY 6 8929 HWY 6 8943 HWY 6 8943 HWY 6 8990 HWY 6 8990 HWY 6 8996 HWY 6 8996 HWY 6 8997 HWY 6 8997 HWY 6 8999 HWY 6 8999 HWY 6 9006 HWY 6 9006 HWY 6 9015 HWY 6 9015 HWY 6 9018 HWY 6 9018 HWY 6 9024 HWY 6 9024 HWY 6 9025 HWY 6 9025 HWY 6 9037 HWY 6 9037 HWY 6 9048 HWY 6 9048 HWY 6 9052 HWY 6 9052 HWY 6 9065 HWY 6 9065 HWY 6 9073 HWY 6 9073 HWY 6 9080 HWY 6 9080 HWY 6 9140 HWY 6 9140 HWY 6 9274 HWY 6 9274 HWY 6 9300 HWY 6 9300 HWY 6 9310 HWY 6 9310 HWY 6 9328 HWY 6 9328 HWY 6 9344 HWY 6 9344 HWY 6 9407 HWY 6 9407 HWY 6 9435 HWY 6 9435 HWY 6 9438 HWY 6 9438 HWY 6 9475 HWY 6 9475 HWY 6 9490 HWY 6 9490 HWY 6 9525 HWY 6 9525 HWY 6 9540 HWY 6 9540 HWY 6 9654 HWY 6 9654 HWY 6 9663 HWY 6 9663 HWY 6 9670 HWY 6 9670 HWY 6 9755 HWY 6 9755 HWY 6 9865 HWY 6 9865 HWY 6 9975 HWY 6 9975 HWY 6 9987 HWY 6 9987 HWY 6 10015 HWY 6 10015 HWY 6 10016 HWY 6 10016 HWY 6 10017 HWY 6 10017 HWY 6 10019 HWY 6 10019 HWY 6 10020 HWY 6 10020 HWY 6 10023 HWY 6 10023 HWY 6 10025 HWY 6 10025 HWY 6 10029 HWY 6 10029 HWY 6 10034 HWY 6 10034 HWY 6 10056 HWY 6 10056 HWY 6 10061 HWY 6 10061 HWY 6 10100 HWY 6 10100 HWY 6 12212 HWY 6 12212 HWY 6 351 INONOAKLIN VLY RD 351 INONOAKLIN VLY RD 909 INONOAKLIN VLY RD 909 INONOAKLIN VLY RD 913 INONOAKLIN VLY RD 913 INONOAKLIN VLY RD 1048 INONOAKLIN VLY RD 1048 INONOAKLIN VLY RD 1105 INONOAKLIN VLY RD 1105 INONOAKLIN VLY RD 1106 INONOAKLIN VLY RD 1106 INONOAKLIN VLY RD 1112 INONOAKLIN VLY RD 1112 INONOAKLIN VLY RD 1176 INONOAKLIN VLY RD 1176 INONOAKLIN VLY RD 1196 INONOAKLIN VLY RD 1196 INONOAKLIN VLY RD 1210 INONOAKLIN VLY RD 1210 INONOAKLIN VLY RD 1276 INONOAKLIN VLY RD 1276 INONOAKLIN VLY RD 1290 INONOAKLIN VLY RD 1290 INONOAKLIN VLY RD 1302 INONOAKLIN VLY RD 1302 INONOAKLIN VLY RD 1311 INONOAKLIN VLY RD 1311 INONOAKLIN VLY RD 1318 INONOAKLIN VLY RD 1318 INONOAKLIN VLY RD 1334 INONOAKLIN VLY RD 1334 INONOAKLIN VLY RD 1350 INONOAKLIN VLY RD 1350 INONOAKLIN VLY RD 1380 INONOAKLIN VLY RD 1380 INONOAKLIN VLY RD 1402 INONOAKLIN VLY RD 1402 INONOAKLIN VLY RD 1404 INONOAKLIN VLY RD 1404 INONOAKLIN VLY RD 1420 INONOAKLIN VLY RD 1420 INONOAKLIN VLY RD 1438 INONOAKLIN VLY RD 1438 INONOAKLIN VLY RD 1462 INONOAKLIN VLY RD 1462 INONOAKLIN VLY RD 1474 INONOAKLIN VLY RD 1474 INONOAKLIN VLY RD 1482 INONOAKLIN VLY RD 1482 INONOAKLIN VLY RD 1502 INONOAKLIN VLY RD 1502 INONOAKLIN VLY RD 1505 INONOAKLIN VLY RD 1505 INONOAKLIN VLY RD 1512 INONOAKLIN VLY RD 1512 INONOAKLIN VLY RD 1598 INONOAKLIN VLY RD 1598 INONOAKLIN VLY RD 1606 INONOAKLIN VLY RD 1606 INONOAKLIN VLY RD 1610 INONOAKLIN VLY RD 1610 INONOAKLIN VLY RD 1625 INONOAKLIN VLY RD 1625 INONOAKLIN VLY RD 1643 INONOAKLIN VLY RD 1643 INONOAKLIN VLY RD 1651 INONOAKLIN VLY RD 1651 INONOAKLIN VLY RD 1664 INONOAKLIN VLY RD 1664 INONOAKLIN VLY RD 1671 INONOAKLIN VLY RD 1671 INONOAKLIN VLY RD 1674 INONOAKLIN VLY RD 1674 INONOAKLIN VLY RD 1695 INONOAKLIN VLY RD 1695 INONOAKLIN VLY RD 225 JORDAN RD 225 JORDAN RD 305 JORDAN RD 305 JORDAN RD 455 JORDAN RD 455 JORDAN RD 204 KILARNEY CRES 204 KILARNEY CRES 206 KILARNEY CRES 206 KILARNEY CRES 208 KILARNEY CRES 208 KILARNEY CRES 209 KILARNEY CRES 209 KILARNEY CRES 212 KILARNEY CRES 212 KILARNEY CRES 213 KILARNEY CRES 213 KILARNEY CRES 217 KILARNEY CRES 217 KILARNEY CRES 219 KILARNEY CRES 219 KILARNEY CRES 221 KILARNEY CRES 221 KILARNEY CRES 223 KILARNEY CRES 223 KILARNEY CRES 224 KILARNEY CRES 224 KILARNEY CRES 227 KILARNEY CRES 227 KILARNEY CRES 231 KILARNEY CRES 231 KILARNEY CRES 235 KILARNEY CRES 235 KILARNEY CRES 236 KILARNEY CRES 236 KILARNEY CRES 239 KILARNEY CRES 239 KILARNEY CRES 240 KILARNEY CRES 240 KILARNEY CRES 243 KILARNEY CRES 243 KILARNEY CRES 301 KILARNEY CRES 301 KILARNEY CRES 307 KILARNEY CRES 307 KILARNEY CRES 309 KILARNEY CRES 309 KILARNEY CRES 319 KILARNEY CRES 319 KILARNEY CRES 323 KILARNEY CRES 323 KILARNEY CRES 327 KILARNEY CRES 327 KILARNEY CRES 331 KILARNEY CRES 331 KILARNEY CRES 338 KILARNEY CRES 338 KILARNEY CRES 409 KILARNEY CRES 409 KILARNEY CRES 411 KILARNEY CRES 411 KILARNEY CRES 413 KILARNEY CRES 413 KILARNEY CRES 418 KILARNEY CRES 418 KILARNEY CRES 426 KILARNEY CRES 426 KILARNEY CRES 431 KILARNEY CRES 431 KILARNEY CRES 431 L INONOAKLIN N ARM 431 L INONOAKLIN N ARM 451 L INONOAKLIN N ARM 451 L INONOAKLIN N ARM 510 L INONOAKLIN N ARM 510 L INONOAKLIN N ARM 103 LAKESHORE AVE 103 LAKESHORE AVE 109 LAKESHORE AVE 109 LAKESHORE AVE 113 LAKESHORE AVE 113 LAKESHORE AVE 123 LAKESHORE AVE 123 LAKESHORE AVE 211 LAKESHORE AVE 211 LAKESHORE AVE 213 LAKESHORE AVE 213 LAKESHORE AVE 217 LAKESHORE AVE 217 LAKESHORE AVE 218 LAKESHORE AVE 218 LAKESHORE AVE 229 LAKESHORE AVE 229 LAKESHORE AVE 109 LANGILLE RD 109 LANGILLE RD 224 LANGILLE RD 224 LANGILLE RD 225 LANGILLE RD 225 LANGILLE RD 301 LANGILLE RD 301 LANGILLE RD 307 LANGILLE RD 307 LANGILLE RD 325 LANGILLE RD 325 LANGILLE RD 331 LANGILLE RD 331 LANGILLE RD 112 LWR INONOAKLIN RD 112 LWR INONOAKLIN RD 115 LWR INONOAKLIN RD 115 LWR INONOAKLIN RD 120 LWR INONOAKLIN RD 120 LWR INONOAKLIN RD 280 LWR INONOAKLIN RD 280 LWR INONOAKLIN RD 306 LWR INONOAKLIN RD 306 LWR INONOAKLIN RD 350 LWR INONOAKLIN RD 350 LWR INONOAKLIN RD 620 LWR INONOAKLIN RD 620 LWR INONOAKLIN RD 682 LWR INONOAKLIN RD 682 LWR INONOAKLIN RD 750 LWR INONOAKLIN RD 750 LWR INONOAKLIN RD 766 LWR INONOAKLIN RD 766 LWR INONOAKLIN RD 782 LWR INONOAKLIN RD 782 LWR INONOAKLIN RD 790 LWR INONOAKLIN RD 790 LWR INONOAKLIN RD 803 LWR INONOAKLIN RD 803 LWR INONOAKLIN RD 848 LWR INONOAKLIN RD 848 LWR INONOAKLIN RD 854 LWR INONOAKLIN RD 854 LWR INONOAKLIN RD 860 LWR INONOAKLIN RD 860 LWR INONOAKLIN RD 870 LWR INONOAKLIN RD 870 LWR INONOAKLIN RD 1010 LWR INONOAKLIN RD 1010 LWR INONOAKLIN RD 1020 LWR INONOAKLIN RD 1020 LWR INONOAKLIN RD 1030 LWR INONOAKLIN RD 1030 LWR INONOAKLIN RD 1065 LWR INONOAKLIN RD 1065 LWR INONOAKLIN RD 1066 LWR INONOAKLIN RD 1066 LWR INONOAKLIN RD 1140 LWR INONOAKLIN RD 1140 LWR INONOAKLIN RD 1215 LWR INONOAKLIN RD 1215 LWR INONOAKLIN RD 820 MCFARLANE RD 820 MCFARLANE RD 824 MCFARLANE RD 824 MCFARLANE RD 846 MCFARLANE RD 846 MCFARLANE RD 849 MCFARLANE RD 849 MCFARLANE RD 1003 MCFARLANE RD 1003 MCFARLANE RD 1050 MCFARLANE RD 1050 MCFARLANE RD 710 MCKILLOP RD 710 MCKILLOP RD 715 MCKILLOP RD 715 MCKILLOP RD 720 MCKILLOP RD 720 MCKILLOP RD 224 MONASHEE AVE 224 MONASHEE AVE 234 MONASHEE AVE 234 MONASHEE AVE 245 MONASHEE AVE 245 MONASHEE AVE 302 MONASHEE AVE 302 MONASHEE AVE 308 MONASHEE AVE 308 MONASHEE AVE 315 MONASHEE AVE 315 MONASHEE AVE 320 MONASHEE AVE 320 MONASHEE AVE 321 MONASHEE AVE 321 MONASHEE AVE 322 MONASHEE AVE 322 MONASHEE AVE 328 MONASHEE AVE 328 MONASHEE AVE 333 MONASHEE AVE 333 MONASHEE AVE 405 MONASHEE AVE 405 MONASHEE AVE 409 MONASHEE AVE 409 MONASHEE AVE 410 MONASHEE AVE 410 MONASHEE AVE 417 MONASHEE AVE 417 MONASHEE AVE 430 NEEDLES NORTH RD 430 NEEDLES NORTH RD 460 NEEDLES NORTH RD 460 NEEDLES NORTH RD 470 NEEDLES NORTH RD 470 NEEDLES NORTH RD 520 NEEDLES NORTH RD 520 NEEDLES NORTH RD 530 NEEDLES NORTH RD 530 NEEDLES NORTH RD 550 NEEDLES NORTH RD 550 NEEDLES NORTH RD 648 NEEDLES NORTH RD 648 NEEDLES NORTH RD 700 NEEDLES NORTH RD 700 NEEDLES NORTH RD 760 NEEDLES NORTH RD 760 NEEDLES NORTH RD 774 NEEDLES NORTH RD 774 NEEDLES NORTH RD 792 NEEDLES NORTH RD 792 NEEDLES NORTH RD 107 ROBINSON RD 107 ROBINSON RD 110 ROBINSON RD 110 ROBINSON RD 220 ROBINSON RD 220 ROBINSON RD 229 ROBINSON RD 229 ROBINSON RD 270 ROBINSON RD 270 ROBINSON RD 330 ROBINSON RD 330 ROBINSON RD 441 ROBINSON RD 441 ROBINSON RD 449 ROBINSON RD 449 ROBINSON RD 455 ROBINSON RD 455 ROBINSON RD 505 ROBINSON RD 505 ROBINSON RD 600 ROBINSON RD 600 ROBINSON RD 603 ROBINSON RD 603 ROBINSON RD 604 ROBINSON RD 604 ROBINSON RD 640 ROBINSON RD 640 ROBINSON RD 651 ROBINSON RD 651 ROBINSON RD 653 ROBINSON RD 653 ROBINSON RD 729 ROBINSON RD 729 ROBINSON RD 750 ROBINSON RD 750 ROBINSON RD 110 SELKIRK VIEW RD 110 SELKIRK VIEW RD 120 SELKIRK VIEW RD 120 SELKIRK VIEW RD 140 SELKIRK VIEW RD 140 SELKIRK VIEW RD 160 SELKIRK VIEW RD 160 SELKIRK VIEW RD 180 SELKIRK VIEW RD 180 SELKIRK VIEW RD 110 TOWNSITE RD 110 TOWNSITE RD 216 TOWNSITE RD 216 TOWNSITE RD 245 TOWNSITE RD 245 TOWNSITE RD 314 TOWNSITE RD 314 TOWNSITE RD 335 TOWNSITE RD 335 TOWNSITE RD 336 TOWNSITE RD 336 TOWNSITE RD 401 TOWNSITE RD 401 TOWNSITE RD 401 TOWNSITE RD 401 TOWNSITE RD 1005 TOWNSITE RD 1005 TOWNSITE RD 1009 TOWNSITE RD 1009 TOWNSITE RD 1026 TOWNSITE RD 1026 TOWNSITE RD 645 WHATSHAN FSR 645 WHATSHAN FSR 1058 WHATSHAN FSR 1058 WHATSHAN FSR 1076 WHATSHAN FSR 1076 WHATSHAN FSR 1102 WHATSHAN FSR 1102 WHATSHAN FSR 1140 WHATSHAN FSR 1140 WHATSHAN FSR 1151 WHATSHAN FSR 1151 WHATSHAN FSR 610 WHATSHAN LK RD 610 WHATSHAN LK RD 620 WHATSHAN LK RD 620 WHATSHAN LK RD 632 WHATSHAN LK RD 632 WHATSHAN LK RD 644 WHATSHAN LK RD 644 WHATSHAN LK RD 652 WHATSHAN LK RD 652 WHATSHAN LK RD 710 WHATSHAN LK RD 710 WHATSHAN LK RD 796 WHATSHAN LK RD 796 WHATSHAN LK RD 173 WHATSHAN SETTLEMENT RD 173 WHATSHAN SETTLEMENT RD 181 WHATSHAN SETTLEMENT RD 181 WHATSHAN SETTLEMENT RD 185 WHATSHAN SETTLEMENT RD 185 WHATSHAN SETTLEMENT RD 191 WHATSHAN SETTLEMENT RD 191 WHATSHAN SETTLEMENT RD 195 WHATSHAN SETTLEMENT RD 195 WHATSHAN SETTLEMENT RD 209 WHATSHAN SETTLEMENT RD 209 WHATSHAN SETTLEMENT RD 216 WHATSHAN SETTLEMENT RD 216 WHATSHAN SETTLEMENT RD 280 WHATSHAN SETTLEMENT RD 280 WHATSHAN SETTLEMENT RD 775 WORTHINGTON CREEK FSR 775 WORTHINGTON CREEK FSR

“Residents and visitors are required to leave the Evacuation Order area immediately,” said the RDCK. “Evacuated residents are asked to go to their pre-arranged emergency locations and register online with Emergency Support Services (ESS). If you do not have a pre-arranged location and require support, please report to the Kelowna Community Church, 1480 Sutherland Ave, Kelowna BC and register with ESS.”

Octopus Creek

Due to the Octopus Creek wildfire, which is burning at 3,192 hectares, an Evacuation Order has been issued in Electoral Area K to include the area from the transmission lines on Applegrove Road south to the existing order boundary, south side of Taite Creek including the Taite Creek recreation site, and for the community of Fauquier, north to Grassy Point.

220 APPLEGROVE RD 301 SPRUCE ST 240 APPLEGROVE RD 302 SPRUCE ST 348 APPLEGROVE RD 304 SPRUCE ST 430 APPLEGROVE RD 305 SPRUCE ST 504 APPLEGROVE RD 306 SPRUCE ST 604 APPLEGROVE RD 308 SPRUCE ST 612 APPLEGROVE RD 308 SPRUCE ST 620 APPLEGROVE RD 310 SPRUCE ST 685 APPLEGROVE RD 311 SPRUCE ST 780 APPLEGROVE RD 312 SPRUCE ST 784 APPLEGROVE RD 313 SPRUCE ST 802 APPLEGROVE RD 314 SPRUCE ST 920 APPLEGROVE RD 316 SPRUCE ST 1210 APPLEGROVE RD 317 SPRUCE ST 1320 APPLEGROVE RD 318 SPRUCE ST 1500 APPLEGROVE RD 320 SPRUCE ST 1530 APPLEGROVE RD 322 SPRUCE ST 1710 APPLEGROVE RD 324 SPRUCE ST 7739 BRYDGES RD 325 SPRUCE ST 7796 BRYDGES RD 326 SPRUCE ST 7802 BRYDGES RD 327 SPRUCE ST 7803 BRYDGES RD 329 SPRUCE ST 7810 BRYDGES RD 331 SPRUCE ST 7810 BRYDGES RD 333 SPRUCE ST 7833 BRYDGES RD 335 SPRUCE ST 107 ELM ST 344 SPRUCE ST 110 ELM ST 345 SPRUCE ST 113 ELM ST 347 SPRUCE ST 119 ELM ST 351 SPRUCE ST 115 FAUQUIER LOWER RD 302A SPRUCE ST 130 FAUQUIER LOWER RD 7818 STARLITE RD 130 FAUQUIER LOWER RD 7826 STARLITE RD 130 FAUQUIER LOWER RD 7834 STARLITE RD 130 FAUQUIER LOWER RD 7844 STARLITE RD 130 FAUQUIER LOWER RD 7845 STARLITE RD 130 FAUQUIER LOWER RD 7925 STARLITE RD 205 FAUQUIER LOWER RD 7950 STARLITE RD 213 FAUQUIER LOWER RD 7990 STARLITE RD 217 FAUQUIER LOWER RD 7715 STEWART RD 218 FAUQUIER LOWER RD 7725 STEWART RD 7614 HWY 6 7735 STEWART RD 7615 HWY 6 7749 STEWART RD 7616 HWY 6 401 WILLOW ST 7630 HWY 6 413 WILLOW ST 7638 HWY 6 505 WILLOW ST 7644 HWY 6 509 WILLOW ST 7660 HWY 6 511 WILLOW ST 7670 HWY 6 512 WILLOW ST 7703 HWY 6 513 WILLOW ST 7759 HWY 6 516 WILLOW ST 7762 HWY 6 518 WILLOW ST 7767 HWY 6 519 WILLOW ST 7786 HWY 6 520 WILLOW ST 7812 HWY 6 526 WILLOW ST 7830 HWY 6 531 WILLOW ST 7867 HWY 6 541 WILLOW ST 7880 HWY 6 544 WILLOW ST 7911 HWY 6 546 WILLOW ST 7954 HWY 6 548 WILLOW ST 7955 HWY 6 551 WILLOW ST 7980 HWY 6 552 WILLOW ST 8034 HWY 6 556 WILLOW ST 201 MAPLE ST 561 WILLOW ST 202 MAPLE ST 562 WILLOW ST 203 MAPLE ST 564 WILLOW ST 204 MAPLE ST 576 WILLOW ST 205 MAPLE ST 609 WILLOW ST 206 MAPLE ST 101 OAK ST 207 MAPLE ST 117 OAK ST 208 MAPLE ST 119 OAK ST 209 MAPLE ST 121 OAK ST 210 MAPLE ST 127 OAK ST 212 MAPLE ST 129 OAK ST 213 MAPLE ST 131 OAK ST 214 MAPLE ST 135 OAK ST 215 MAPLE ST 139 OAK ST 216 MAPLE ST 7705 OMEN RD 217 MAPLE ST 7844 RODER RD 218 MAPLE ST 7853 RODER RD 219 MAPLE ST 7860 RODER RD 220 MAPLE ST 7868 RODER RD 221 MAPLE ST 7875 RODER RD 223 MAPLE ST 7879 RODER RD 224 MAPLE ST 225 MAPLE ST

“Residents and visitors are required to leave the Evacuation Order area immediately and report to the Nakusp & District Sports Complex (200 8th Ave NW, Nakusp, BC) or register online with Emergency Support Services (ESS),” said the RDCK.

Renata Creek

Due to the Renata Creek wildfire, which is burning at 2,196 hectares, an Evacuation Alert has been issued for the community of Renata and any other dwellings within the Evacuation Area perimeter, on the east shore of Lower Arrow Lake in Electoral Area J.

“At this time residents or visitors within the area are not required to evacuate, however, the RDCK advises people to remain vigilant and be prepared to leave the area at a moment’s notice,” said the RDCK.